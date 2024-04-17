У ніч із вівторка на середу Ліга чемпіонів отримала першу півфінальну пару. ПСЖ за сумою двох матчів обіграв Барселону з рахунком 6:4 (2:3, 4:1), а дортмундська Борусія здолала Атлетіко (1:2, 4:2). Таким чином, у першому півфіналі ПСЖ Луїса Енріке зіграє з Борусією Едіна Терзіча.

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Перший півфінал буде зіграно 30 квітня в Дортмунді, матч-відповідь – 7 травня в Парижі.

Раніше ці команди зустрічалися між собою 6 разів: у сезоні 2010/11 у груповому етапі Ліги Європи між ними було зафіксовано дві нічиї (1:1, 0:0), а в 1/8 Ліги чемпіонів сезону 2019/20 Париж виявився сильнішим (1:2, 2:0).

Також ПСЖ і Борусія зустрічалися в груповому етапі нинішнього розіграшу ЛЧ – у Парижі команда Луїса Енріке перемогла з рахунком 2:0, а в Дортмунді була зафіксована нічия 1:1.

Друга півфінальна пара ЛЧ визначиться в середу, 17 квітня, за підсумками матчів Манчестер Сіті – Реал та Баварія – Арсенал.