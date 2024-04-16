Журналіст Михайло Співаковський поділився інформацією про інтерес до нападника Динамо Матвія Пономаренка з боку кількох клубів з топ-5 Європи.

"Ще один гравець Динамо, до якого зараз є інтерес – це Матвій Пономаренко. За моєю інформацією, серед клубів, від яких є предметний інтерес – Севілья, Вулверхемптон та Брентфорд.

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Наскільки я знаю, Суркіс зараз взагалі не збирається розлучатися з Пономаренком. Як мені здається, стратегія така, що Супряга йтиме, Ванат поки що перший гравець. А Пономаренко – майбутнє Динамо", – поділився Співаковський у випуску ТаТоТаке.

Додамо, що Пономаренко є найкращим бомбардиром чемпіонату України U-19 – 19 голів у 23 матчах. За основну команду Матвій зіграв у 4 матчах (загалом 32 хвилини), результативними діями не відзначався.

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