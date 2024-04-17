Хаві нічого не змінював, а Лучо вдався до серйозних перестановок

Барселона не могла розраховувати на дискваліфікованих Серхі Роберто та на Крістенсена, однак вони все одно не вийшли б у основі. Занадто вже круто повернулися Педрі та Де Йонг – після перфомансу в Парижі місце в старті було гарантовано. Інших перестановок у порівнянні з виїзним поєдинком Хаві не зробив. Все працювало і так.

Луїс Енріке ж знову міг розраховувати на Хакімі. Це круто змінювало баланс сил на правому фланзі ПСЖ. Ашраф значно небезпечніший за Ернандеса чи Маркіньйоса. Крім того, з перших хвилин вийшов Барколя, який перегорнув хід гри в Парижі. Крім того, замість Лі Кан Іна у ролі правого інсайда випустили Заїра-Емері.

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У тактичному плані тренери поводилися аналогічно. Хаві нічого не змінював – Барса мала той же інтенсивний пресинг, ті ж блукання Лєвандовскі між лініями і ту ж ставку на флангові контратаки. Луїс Енріке ж провів роботу над помилками.

По-перше, у ПСЖ з'явився центрфорвард. Ним став Мбаппе, а не посміховисько (якщо говорити про Асенсіо як чистого ЦФ). Це означало заповнення простору за спинами центрбеків. По-друге, Кіліан пресингував Кубарсі, не дозволяючи йому підійматись у опорну зону й створювати там 4-в-3 – та і сама присутність генія у зоні центрбеків стримувала останніх.

Крім того, застосовувались ротації у трикутнику між Ашрафом, Заїром-Емері та Дембеле. Це був дуже серйозний виклик для Френкі, Канселу й 17-річного Кубарсі. Паризька трійка заходила в центр, робили схрещення й забігання і загалом діяла злагоджено.

Зрештою, варто відзначити підйом Фабіана Руїса ближче до лінії атаки – причому акцент було зроблено на підтримку Мбаппе та взаємодію з ним і Мендешем.

Весела 30-хвилинка

Барселона виглядала структурно сильнішою й значно збалансованішою командою на Парк де Пренс. При цьому каталонці видали там чи не найкращий матч сезону – і в перші півгодини на Монжуїку "блаугранас" демонстрували таку ж міць Господарі якісно пресингували, вигравали підбирання й круто вибігали через фланги. За цим було приємно дивитись.

Втім, ПСЖ вже не виглядав таким же безпорадним, як вдома. Париж вибігав не гірше (Мбаппе ледь не заробив пенальті вже на 2-й хвилині). Крім того, на власній половині французи стали краще виживати під тиском – попри всі старання, змусити гостей скидувати на Доннарумму та контратакувати з його обрізок Барсі не вдавалося.

Як наслідок, вболівальники отримали дуже яскраву 30-хвилинку з голами і трьома моментами. І з голом. Барселона забила у першій же крутій атаці – Араухо запустив Ямала по флангу, а той увірвався в штрафний, переграв Мендеша та прострілив вздовж воротарського. Рафінья, який весь цей час біг з лівого напівфлангу, несподівано пішов відкриватись на праву стійку.

Хакімі встиг його накрити, однак Рафінья якимось дивом зміг пробити блок марокканця. Точне замикання у дотик вивело Барсу вперед – 1:0!

ПСЖ треба було забивати двічі, аби просто зрівняти рахунок протистояння. А на 20-й хвилині Барселона могла й закривати гру. Рафінья прорвався лівим флангом і прострілив на Гюндогана, а м'яч з-під Ілкая вибили на Лєвандовскі. Роберт метрів з 20-ти завдав потужного удару – над поперечкою!

Парижани ж почали загострювати пізніше, але моменти були не менш небезпечними. Барколя викотив передачу в карний майданчик під замикання Мбаппе, а Ілкай у дотик бахнув в лівий нижній. Тер Штеген врятував "блаугранас"! Подальший кутовий завершився ударом головою з боку Ілкая, але і тут Марк-Андре не спав.

Дембеле і Араухо – геймченджери

А далі стався епізод, який перегорнув увесь хід протистояння. На 29-й хвилині Барколя отримав передачу на хід і почав тікати на рандеву з тер Штегеном. Свою роль зіграла позиційна помилка Де Йонга, однак Араухо від цього факту було не легше – він не міг наздогнати Бредлі. Поклавши ж руку на спину французу, той дав привід падати. Барколя це і зробив, а Іштван Ковач одразу ж показав червону картку за фол останньої надії!

Барселона залишилась у меншості, а Хаві зробив заміну, яку ще довго обговорюватимуть. Ентренадор зняв з пробігу яскравого Ямала, випустивши центрбека Мартінеса. Це означало гру по рахунку й відмову від звичних флангових ривків. Забігаючи наперед скажемо, що цей хід взагалі залишив господарів без здатності перемикатись.

А Дембеле зі штрафного ледь не закрутив м'яч у ліву дев'ятку. На 37-й же хвилині Усман легко переграв Канселу й небезпечно прострілив (ніхто не вийшов на замикання), а на 40-й він же прибіг на дальню стійку й замкнув крос від Барколя – 1:1! Знову каталонців підвів Канселу.

У компенсований до першого тайму час Дембеле міг і дубль оформити, прийнявши діагональ і пробивши з кута воротарського. Канселу знову проспав, а француз бахнув під дальню стійку. Сантиметрів не вистачило для взяття воріт! Зрештою, відпочивати команди відправились за рахунку 1:1 – ПСЖ все ще вилітав з ЛЧ.

Барселона знову розвалилась на старті другого тайму. Цього разу Париж не відпустив.

А далі повторилась історія з паризького поєдинку, коли у стартові 15 хвилин французи забили двічі й могли забивати ще. Вже за три хвилини після відновлення гри шикарного пострілу завдав Ашраф, змусивши тер Штегена виконувати сейв. Ще за три хвилини момент запоров Руїс – Мбаппе скинув йому на лівий кут воротарського, однак іспанець бахнув повз дальню стійку.

Ну а на 54-й хвилині ПСЖ вирвався уперед. Після розіграшу кутового Вітінья отримав м'яч і просто, без усіляких вивертів, зарядив з лінії півкола. Більярдний удар поцілив у лівий нижній кут. Без шансів для кіпера. 1:2! Рахунок за сумою двох матчів зрівнявся.

Стривожений Хаві майже одразу отримав вилучення. Щоправда, Барселона тут же огризнулась моментом Гюндогана – Ілкаю дали розвернутись у метрах 20-ти від воріт, а той покарав пострілом у праву "шістку". М'яч облизнув стійку й вилетів за межі поля. Покарання за марнотратство прилетіло через 4 хвилини – Дембеле влетів у штрафний і отримав по ногах від Канселу, Ковач призначив пенальті, а Мбаппе зарядив у "дев'ятку". 1:3!

Барса могла відігратись

До честі "блаугранас", команда не здалася. Хаві кинув у бій Торреса, а той вже на 63-й хвилині він міг відновити статус-кво – втім, після вдалого закидання у карний майданчик Ферран не зміг пробити. Зате на 73-й з дистанції класно зарядив Лєвандовскі, змусивши Доннарумму виконувати ефектний сейв.

Ще за чотири хвилини контратака каталонців завершилась пострілом Рафіньї з лівого краю штрафного повз дальню стійку, а кутовий на 79-й ледь не завершився сухим листом бразильця. Доннарумма перевів м'яч у поперечку!

Цей парад марнотратства завершився очікувано. На 89-й хвилині ПСЖ вибіг у контратаку й завершив її трьома ударами з меж штрафного. Два з них парирував тер Штеген, але постріл Мбаппе накрити вже ніхто не встиг. 1:4! Це був фатальний гол.

Барселона капітулювала, а ПСЖ вийшов у півфінал Ліги чемпіонів! Там на парижан чекає дортмундська Борусія.