Півзахисник Омонії Роман Безус травмувався у матчі 33-го туру чемпіонату Кіпру та точно не допоможе команді наприкінці сезону.

Омонія у своєму твіттері повідомила про травму Романа Безуса – українець зазнав повного розриву ахіллового сухожилля.

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Очікується, що він відновлюватиметься протягом пів року. Цікаво, що контракт Безуса завершується 31 травня 2024 року, тож майбутнє 33-річного хавбека залишається невідомим.

До слова, Роман провів 38 матчів за Омонію в цьому сезоні, відзначившись 14 голами та 10 асистами. Наразі Омонія в 4 очках від лідера першості, АПОЕЛа, та близька до виходу в фінал Кубка Кіпру (перемога в першому півфіналі над Арісом 3:0).

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