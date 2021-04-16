Головні новини 15 квітня: відомі півфінальні пари Ліги Європи, Шахтар втратив лідерів, форварда Динамо зманюють в Італію
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за четвер, 15 квітня.
Україна
Владислав Супряга знову отримав варіант у Італії, але від Динамо очікують суттєвого зниження ціни.
У Шахтаря суттєві втрати. Донецький клуб нарешті погодився достроково відпустити Тайсона в Бразилію та втратив ще двох лідерів до кінця сезону через травми.
Тим часом "гірники" офіційно підтвердили плани щодо заміни газону на НСК Олімпійський.
"Шеву знають навіть у Сомалі": страшні очі маніяка Онопрієнка, зустріч із Ескобаром – чи обдарував Блохін наркобарона?
Ліга Європи
Відбулися матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА – відомі півфінальні пари другого за рангом клубного турніру континенту.
Лондонський Арсенал несподівано у яскравому матчі розтрощив Славію, яку підтримували уболівальник на трибунах.
Манчестер Юнайтед та Вільяреал повторно перемогли Гранаду та загребське Динамо відповідно. Паулу Фонсека вивів Рому в півфінал, врятувавшись від поразки з Аяксом.
Світ
Іспанія не змогла гарантувати виконання вимог УЄФА та екстрено готує зміну міста, в якому відбудуться матчі Євро-2020.
ПСЖ встановив жорсткі умови для Неймара щодо нового контракту, а сам бразилець вже розкрив плани, що робитиме після завершення кар'єри футболіста.
Зінченко не залишає Гвардіолі іншого виходу – англійські ЗМІ та фанати шаленіють від українця, який пише історію в ЛЧ.