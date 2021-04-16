Україна

Владислав Супряга знову отримав варіант у Італії, але від Динамо очікують суттєвого зниження ціни.

У Шахтаря суттєві втрати. Донецький клуб нарешті погодився достроково відпустити Тайсона в Бразилію та втратив ще двох лідерів до кінця сезону через травми.

Тим часом "гірники" офіційно підтвердили плани щодо заміни газону на НСК Олімпійський.

"Шеву знають навіть у Сомалі": страшні очі маніяка Онопрієнка, зустріч із Ескобаром – чи обдарував Блохін наркобарона?

Ліга Європи

Відбулися матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА – відомі півфінальні пари другого за рангом клубного турніру континенту.

Лондонський Арсенал несподівано у яскравому матчі розтрощив Славію, яку підтримували уболівальник на трибунах.

Манчестер Юнайтед та Вільяреал повторно перемогли Гранаду та загребське Динамо відповідно. Паулу Фонсека вивів Рому в півфінал, врятувавшись від поразки з Аяксом.

Світ

Іспанія не змогла гарантувати виконання вимог УЄФА та екстрено готує зміну міста, в якому відбудуться матчі Євро-2020.

ПСЖ встановив жорсткі умови для Неймара щодо нового контракту, а сам бразилець вже розкрив плани, що робитиме після завершення кар'єри футболіста.

Зінченко не залишає Гвардіолі іншого виходу – англійські ЗМІ та фанати шаленіють від українця, який пише історію в ЛЧ.