Влада Більбао, де мали проводитись три поєдинки Євро-2020, не може гарантувати допуск глядачів на трибуни через пандемію, повідомляє Marca. Через це, УЄФА може скасувати для Більбао статус господаря турніру.

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Очільник Федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес намагається врятувати ситуацію і вже знайшов заміну. Найімовірніше, усі три матчі будуть перенесені з Більбао у Севілью на стадіон Ла Картуха.

УЄФА остаточно затверджуватиме господарів континентальної першості вже 19 квітня.

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