Відверті фаворити своїх пар ще до перерви зняли усі питання щодо переможців протистояння. Манчестер Юнайтед повторно обіграв Гранаду, а Вільяреал – загребське Динамо. Арсенал після сенсаційної нічиєї вдома у Чехії не отримав гідного спротиву і розгромив Славію.

Ліга Європи: Фонсека вивів Рому в півфінал, Ман Юнайтед здолав Гранаду, Вільяреал організував Емері дуель з колишніми

Лише у парі Рома – Аякс жевріла інтрига. В Амстердамі перемогли підопічні Паулу Фонсеки (2:1), але в Римі нідерландці зуміли також забити двічі (один гол скасував VAR), на що "вовки" відповіли м'ячем Джеко, який врятував від поразки.

Таким чином за вихід у фінал Ліги Європи Арсенал посперечається з Вільяреалом на чолі зі своїм колишнім тренером (Унаї Емері), а Манчестер Юнайтед протистоятиме Рома.

Додамо, що перші зустрічі півфінальної стадії другого за рангом клубного турніру Європи відбудуться 29 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 6 травня. Цьогорічний фінал має відбутися у Гданську 26 травня.

Арсенал став півфіналістом Ліги Європи, розтрощивши Славію у Празі