Украина

Владислав Супряга снова получил вариант в Италии, но от Динамо ожидают существенного снижения цены.

У Шахтера большие потери. Донецкий клуб наконец-то согласился досрочно отпустить Тайсона в Бразилию и потерял еще двух лидеров до конца сезона из-за травмы.

Между тем "горняки" официально подтвердили планы по замене газона на НСК Олимпийский.

"Шеву знають навіть у Сомалі": страшні очі маніяка Онопрієнка, зустріч із Ескобаром – чи обдарував Блохін наркобарона?

Лига Европы

Состоялись матчи 1/4 финала Лиги Европы УЕФА – известны полуфинальные пары второго по рангу клубного турнира континента.

Лондонский Арсенал неожиданно в ярком матче разгромил Славию, которую поддерживали болельщик на трибунах.

Манчестер Юнайтед и Вильярреал повторно победили Гранаду и загребское Динамо соответственно. Паулу Фонсека вывел Рому в полуфинал, спасшись от поражения с Аяксом.

Мир

Испания не смогла гарантировать выполнение требований УЕФА и экстренно готовит смену города, в котором пройдут матчи Евро-2020.

ПСЖ установил жесткие условия для Неймара относительно нового контракта, а сам бразилец уже раскрыл планы, что будет делать после завершения карьеры футболиста.

Зінченко не залишає Гвардіолі іншого виходу – англійські ЗМІ та фанати шаленіють від українця, який пише історію в ЛЧ.