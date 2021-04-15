Жахіття Манчестер Сіті у плей-офф Ліги чемпіонів повернулися лише на приблизно 40 хвилин, а потім розвіялися, немов страшний сон. Зінченко став одним із найважливіших учасником переможної битви на полі Борусії Дортмунд, яка принесла Хосепу Гвардіолі історичний прорив.

Лише другий подібний успіх в історії клубу. Ман Сіті вперше з Гвардіолою дістався півфіналу ЛЧ, і це дивовижне досягнення. З одного боку неймовірно мало як для таких інвестицій у клуб за ці 5 років. З іншого – Пеп моментами в Дортмунді реагував так, ніби сам не міг повірити, що це таки відбувається на його очах. В Англії відзначають величезну роль капітана збірної України в здобутті путівки в 1/2 фіналу. Зінченко – єдина заміна на дві команди порівняно зі стартовими складами у першій зустрічі команд. Результат той самий, але наскільки ж впевненіше його здобуто!

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"Містяни" росли у цій битві разом з 24-річним українцем. З 15 по 55 хвилину вони вилітали з турніру. Від команди, яка навіть у Бундеслізі розгубила форму. Зіна легко обрізався і втрачав м'ячі, стаючи лідером за цим не дуже приємним показником до перерви. Як справедливо зауважили навіть деякі фанати, Неймар і Мбаппе могли б миттєво і не раз покарати за це. Та з кожною хвилиною Олександр набирав і додавав. Символом перемоги став саме лівий фланг Сіті, де після перерви український універсал на пару з Фоденом провів майже ідеальний (якщо не враховувати неточний пас, який привів до удару суперника) матч. Цей дует уже не раз у 2021 році вигравав великі матчі на виїзді. МЮ у Кубку, Челсі та Ліверпуль в АПЛ. Філ сяє, Сашко максимально сприяє.

Хоча й сам не втрачає нагоди проявити себе. Традиційний король на другому поверсі (виграв 3 з 4 дуелей), який діє у повітрі дуже різко і швидше за суперника, повертаючи у легендарні часи Реброва-гравця (обидва по якихось 175 см зросту). Виносів і перехоплень стільки ж, скільки прицільних ударів (а була ще гостра подача, яка цілком могла завершитися дещо випадковим голом). Зінченко в останніх матчах увімкнув атакувальну агресію, якої не вистачало раніше в Ман Сіті.

У команді Гвардіоли його сприймають більше як взірець надійних і спокійних рішень, ніж ризикованих ідей. Він змушений видавати захмарну дисципліну та приборкувати своє атакувальне его. Зайвий ризик і загравання можуть завершуватися швидкими атаками на свої ворота, адже більшість часу лівий захисник "містян" проводить на чужій половині поля у високій позиції. За таких умов кожна помилка може стати фатальною, а на тебе повісять усіх собак і викинуть зі складу, як це трапилося з конкурентом Зіни – Канселу.

Тим не менше у Дортмунді Олекс дуже впевнено вмикався в наступальні акції, обігруючись з Фоденом, Гюндоганом і Де Брюйне. Що міцнішими ставали зв'язки цього квартету, то більше зон він розкривав на домінантному лівому фланзі нападу. Це нагадувало союз кровно пов'язаних між собою мафіозі, яких важко зупинити законними методами. З кожною хвилиною справи Борусії ставали все гіршими (після перерви 55% всіх атак Сіті йшли лівим флангом, у першому таймі – 43%). Власне цю відсутність страху підтримувати атаки відзначило манчестерське видання MEN, яке лише бельгійця і молодого англійця (по 8) оцінило вище за українця (7): "Разом із охайністю в оборонних діях цілком виправдав свою появу в основі". Баланс дій у всій його красі.

Squawka з тою ж сімкою. Аналітичний портал у захваті від того, що Зіна "відіграв величезну роль у білд-апі незліченної сили атак Сіті". Він завжди був відкритий, пропонував себе, допомагаючи партнерам. Загалом відіграв блискучий матч, додає Муамад Батт. Журналіст оцінив лише Беллінгема, Гюндогана, Де Брюйне і Фодена вищим балом (8). WhoScored також виписав українцю сімку. SofaScore (7,2), FotMob (7,8) і FootballCritic (7,5) були щедріші на бали.

За версією останнього порталу, який аналізує гравців на підставі своїх статистичних алгоритмів, капітан збірної України увійшов у топ-3 найкращих футболістів дортмундського матчу. Поруч з хайповим Фоденом (гол плюс зароблений пенальті) і тихим героєм Гюндоганом, якого відзначив УЄФА. В активі Ілкая, до слова, море корисних дій, що не потрапляють у нарізки, та ідеальний стратегічний контроль у центрі поля – без цієї фундаментальної роботи такі знакові перемоги не приходять.

Хто не дуже уважно дивиться матчі Сіті, може поіронізувати, мовляв, більшість пасів Олександр виконає назад та поперек поля. Однак ще наприкінці лютого аналітики підрахували, що Зінченко – найкращий лівий захисник АПЛ 2020/21 за просуванням м'яча вперед. Ще крутіші цифри показують лише праві фулбеки Вокер та Александер-Арнольд, хоча й вони поступаються українцю за точністю подібних передач (91,3%). У матчі з Дортмундом 24-річний українець змушений був ще більше виходити за межі зони комфорту. Так, як самого Зіну раніше цілеспрямовано обирали мішенню в чемпіонаті Англії, цього разу тероризували і перевантажували правий фланг Борусії. Не дивно, що саме звідти прийшов переломний момент з дивним пенальті імені Джана та змінених правил.

Remember when Zinchenko was nearly off loaded to Wolves in 2018, but he wanted to stay and fight for his place at City.



Last night he helped us reached only our second ever #UCL Semi-Final and has been a massive part of our squad this season. pic.twitter.com/QJSm9ruH7g — TheMCFCView (@TheMCFCView__) April 15, 2021

Фанати теж оцінили виступ Сашка максимально компліментарно. У такі моменти тріумфів традиційно згадують, як 3 роки тому він міг здатися через невелику ігрову практику і покинути Манчестер заради скромнішого Вулверхемптона. А зараз виявився потужною частиною складу, який допоміг вийти в лише другий для "містян" півфінал Ліги чемпіонів за всю історію.

Five Things Learned: @BVB 1-2 #ManCity [Agg: 2-4]



? No overthinking for Pep

? @PhilFoden is a big game player

Immense trust in Aleks Zinchenko



️ @sangamdesaii https://t.co/xdQ4ezcY5J — City Xtra (@City_Xtra) April 15, 2021

Безмірна довіра до Зіни від Пепа – фанатський портал не має сумнівів, що він є невід'ємною частиною ідеального складу Ман Сіті версії 2021 року. Попри те, що Канселу, зокрема, на лівому фланзі, проводив божественний сезон, у такий критично важливий момент Гвардіола поставив саме на нашого хлопця. І це не може не додавати впевненості вихованцю Шахтаря.

Zinchenko deserves more respect from City fans. He always gives his all for the club and never put wrong foot in any game. He loves City and Pep loves him. Been a lucky charm for us since he came. — City Scout (@city_scout) April 14, 2021

"Зінченко заслужив більше поваги від фанатів Сіті. Завжди віддає всього себе клубу. Він любить Сіті, а Пеп любить його. Він приносить нам фарт з моменту свого приходу".

The performances of Gundogan and Zinchenko were incredible and won’t get the praise they deserve.



When Gundogan moved deeper to put the burden of the build up upon himself it gave City the most control they had over both legs.



Zinchenko impressive and reliable in every phase. — Yasiin Bey (@umirf1) April 14, 2021

"Виступ Гюндогана та Зінченка був неймовірним і не отримав належної похвали, яку вони заслужили. Коли Ілкай сів глибше, Сіті отримав найбільший контроль, який команда мала за ці 2 матчі. Зінченка вражав і був надійним в усіх фазах гри".

For me the second half performance was outstanding. Players wanted it more than anything and it finally translated to the pitch. Zinchenko improved and was crucial in breaking the lines. Foden, KDB and Mahrez were outstanding too — Rahul (@rahulmcfc) April 14, 2021

"Видатний другий тайм, як на мене. Зінченко вдосконалив свою гру і був вирішальним у прориві ліній".

There goes Zinchenko flying under the radar again bringing stability, better ball circulation, fluidity and ball retention. The assistant in the office who keeps things running smoothly but hardly anyone notices or says thanks. He doesn't mind, though. He loves it here. pic.twitter.com/oRe6tp7h9Q — Alexis Monteith (@AlexisMonteith) April 15, 2021

"Зінченко знову приносить стабільність, кращу циркуляцію м'яча, рухливість і утримання м'яча. Такий собі асистент в офісі, який підтримує безперебійну роботу, але навряд чи хтось помічає це чи дякує йому. Та він і не проти. Йому тут подобається".

Brilliant come back, great team effort, absolutely thrilled, thought Ole Zinchenko was outstanding, nearly scored twice, 1 of the unsung heroes of this team. Delighted for Pep. — Paul Mylod (@paulieboy8) April 14, 2021

"Блискучий камбек, чудові командні зусилля, абсолютний захват. Оле Зінченко був приголомшливим, двічі ледь не забив. Один із неоспіваних героїв цієї команди. Радий за Пепа".

You simply can't not like Zinny pic.twitter.com/1B69LATnUU — ManCityzens (@ManCityzenscom) April 15, 2021

Зінченко не залишає іншого виходу не лише Гвардіолі, а й усім шанувальникам Манчестер Сіті. "Просто неможливо не любити Зінні".

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