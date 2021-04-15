Як відомо, минулого літа інтерес до чемпіона світу U-20 наполегливо приписували клубам Серії А, найактивнішою з яких була Болонья. Супряга залишився в Києві та отримав шанс від Мірчі Луческу, але не зміг ним скористатися.

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Тепер же в Італії вважають, що Динамо цілком може знизити ціну на Супрягу, за якого раніше хотіло отримати мінімум 15 млн євро. 21-річний нападник почав отримувати значно менше ігрового часу, а тому представники Серії А можуть підписати українця дешевше, вважає TuttoMercatoWeb.

Нагадаємо, у сезоні 2020/21 Супряга провів за Динамо 29 матчів у всіх турнірах. Забив 3 голи та віддав 5 асистів. Але після повернення Артема Бєсєдіна, який відбув дискваліфікацію, Владислав втратив місце основного гравця, а востаннє забивав у ворота суперника ще 23 вересня минулого року.

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