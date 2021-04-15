Шахтар офіційно підтвердив плани щодо заміни газону на НСК Олімпійський
"Помаранчево-чорні" розглядають питання щодо заміни трав'яного покриття на найбільшій арені України одразу після завершення поточного сезону.
Нещодавно з'явилася інформація, що на Олімпійському планують змінювати газон, через що арена не зможе прийняти товариський матч збірної України перед Євро-2020. Директор департаменту експлуатації "Шахтар-Сервіс" Вадим Гунько підтвердив, що такі плани у "помаранчево-чорних" дійсно є.
"Газон в цілому покращує свої кондиції, скажімо так. Ми для цього робимо все можливе. Наші агрономи спільно з агрономами НСК Олімпійський проводять і вже провели низку стандартних заходів. Ті, які провели місяць тому, зараз дають про себе знати – насіння проростає. Внесені комплексні добрива теж дають свій результат.
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Візуально газон стає трохи кращим, але всі розуміють, що він має певну планку, певну межу, вище якої не може стрибнути. Він не може проявити всі свої характеристики, оскільки є низка істотних недоліків.
Ми, як і раніше, налаштовані зробити повну реконструкцію газону – систему посилення, заміну на гібридний, посилений газон. Це буде відразу після останніх матчів на НСК в травні", – розповів Гунько в ефірі Shakhtar News.
Нагадаємо, вже 17 квітня на НСК Олімпійський пройде матч Динамо – Шахтар. Початок о 19:30. Як відомо, українські гранди ділять найбільшу арену України та проводять там свої домашні поєдинки в поточному сезоні.
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