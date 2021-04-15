Нещодавно з'явилася інформація, що на Олімпійському планують змінювати газон, через що арена не зможе прийняти товариський матч збірної України перед Євро-2020. Директор департаменту експлуатації "Шахтар-Сервіс" Вадим Гунько підтвердив, що такі плани у "помаранчево-чорних" дійсно є.

"Газон в цілому покращує свої кондиції, скажімо так. Ми для цього робимо все можливе. Наші агрономи спільно з агрономами НСК Олімпійський проводять і вже провели низку стандартних заходів. Ті, які провели місяць тому, зараз дають про себе знати – насіння проростає. Внесені комплексні добрива теж дають свій результат.

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Візуально газон стає трохи кращим, але всі розуміють, що він має певну планку, певну межу, вище якої не може стрибнути. Він не може проявити всі свої характеристики, оскільки є низка істотних недоліків.

Ми, як і раніше, налаштовані зробити повну реконструкцію газону – систему посилення, заміну на гібридний, посилений газон. Це буде відразу після останніх матчів на НСК в травні", – розповів Гунько в ефірі Shakhtar News.

Нагадаємо, вже 17 квітня на НСК Олімпійський пройде матч Динамо – Шахтар. Початок о 19:30. Як відомо, українські гранди ділять найбільшу арену України та проводять там свої домашні поєдинки в поточному сезоні.

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