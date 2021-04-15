Ліга Європи: Фонсека вивів Рому в півфінал, Ман Юнайтед здолав Гранаду, Вільяреал організував Емері дуель з колишніми
Завершився другий слот поєдинків 1/4 фіналу Ліги Європи, який остаточно сформував список учасників наступної стадії.
Ліга Європи, матчі-відповіді 1/4 фіналу
Рома – Аякс – 1:1
Голи: Джеко,72 – Броббей, 49
Манчестер Юнайтед – Гранада – 2:0
Голи: Кавані, 6, Вальєхо, 90 (автогол)
Вільяреал – Динамо Загреб – 2:1
Голи: Алькасер, 36, Морено, 43 – Оршіч, 74
Арсенал став півфіналістом Ліги Європи, розтрощивши Славію у Празі
Рома на чолі із Паоло Фонсекою у рідних стінах приймала Аякс. У першому поєдинку римляни, в запеклій битві здобули перемогу (1:2), але з таким суперником це явно не гарантувало їм вихід у 1/2 ЛЄ. Перший тайм зустрічі був безгольовим, але гості суттєво переважали у володінні м'ячем, та безліч разів атакували ворота господарів.
На початку другої половини зустрічі голландці вийшли уперед завдяки голу Броббея, але їхня радість тривала недовго – на 72-й Джеко після грубої помилки Тімбера зрівняв. Зрештою, матч так і добіг кінця із нічийним рахунком. Рома у півфіналі ЛЄ.
Манчестер Юнайтед після впевненої перемоги на виїзді (0:2) приймав Гранаду, чий дебютний сезон й так вже затягнувся. Манкуніанці вирішили не бавитись із класово нижчим суперником, й вже на 6-й хвилині рахунок відкрив Кавані, якому асистував Погба. До речі, для Едісона цей м'яч став 50-м голом, забитим у клубних змаганнях, проведених під егідою УЄФА, а для Поля цей асист став третім за чотири останніх матчі проведених у складі "дияволів".
У другому таймі ситуація на полі не змінилась. Господарі повністю контролювали м'яч, але забити ніяк не вдавалось. Під завісу поєдинку Вальєхо зрізав м'яч у власні ворота, і фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу МЮ, яка вивела їй у 1/2 ЛЄ.
Динамо Загреб у першому поєдинку мінімально поступилось Вільяреалу, тож матч-відповідь обіцяв бути цікавим. Ще у першій половині зустрічі "жовта субмарина" оформила собі комфортну перевагу у рахунку – на 36-й відзначився Алькасер, а під завісу тайму перевагу закріпив Морено.
У середині другого тайму один гол відквитав Оршіч, однак це виявилось усе, на що були спроможні гості. У підсумку перемога Вільяреала – 2:1. "Жовта субмарина" йде далі.
У півфіналі наставник іспанців Унаї Емері зустрінеться із колишнім клубом – лондонським Арсеналом. Тому, схоже, на нас чекає запеклий поєдинок.