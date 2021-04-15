Ліга Європи, матчі-відповіді 1/4 фіналу

Рома – Аякс – 1:1

Голи: Джеко,72 – Броббей, 49

Манчестер Юнайтед – Гранада – 2:0

Голи: Кавані, 6, Вальєхо, 90 (автогол)

Вільяреал – Динамо Загреб – 2:1

Голи: Алькасер, 36, Морено, 43 – Оршіч, 74

Арсенал став півфіналістом Ліги Європи, розтрощивши Славію у Празі

Рома на чолі із Паоло Фонсекою у рідних стінах приймала Аякс. У першому поєдинку римляни, в запеклій битві здобули перемогу (1:2), але з таким суперником це явно не гарантувало їм вихід у 1/2 ЛЄ. Перший тайм зустрічі був безгольовим, але гості суттєво переважали у володінні м'ячем, та безліч разів атакували ворота господарів.

На початку другої половини зустрічі голландці вийшли уперед завдяки голу Броббея, але їхня радість тривала недовго – на 72-й Джеко після грубої помилки Тімбера зрівняв. Зрештою, матч так і добіг кінця із нічийним рахунком. Рома у півфіналі ЛЄ.

Манчестер Юнайтед після впевненої перемоги на виїзді (0:2) приймав Гранаду, чий дебютний сезон й так вже затягнувся. Манкуніанці вирішили не бавитись із класово нижчим суперником, й вже на 6-й хвилині рахунок відкрив Кавані, якому асистував Погба. До речі, для Едісона цей м'яч став 50-м голом, забитим у клубних змаганнях, проведених під егідою УЄФА, а для Поля цей асист став третім за чотири останніх матчі проведених у складі "дияволів".

У другому таймі ситуація на полі не змінилась. Господарі повністю контролювали м'яч, але забити ніяк не вдавалось. Під завісу поєдинку Вальєхо зрізав м'яч у власні ворота, і фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу МЮ, яка вивела їй у 1/2 ЛЄ.

Динамо Загреб у першому поєдинку мінімально поступилось Вільяреалу, тож матч-відповідь обіцяв бути цікавим. Ще у першій половині зустрічі "жовта субмарина" оформила собі комфортну перевагу у рахунку – на 36-й відзначився Алькасер, а під завісу тайму перевагу закріпив Морено.

У середині другого тайму один гол відквитав Оршіч, однак це виявилось усе, на що були спроможні гості. У підсумку перемога Вільяреала – 2:1. "Жовта субмарина" йде далі.

У півфіналі наставник іспанців Унаї Емері зустрінеться із колишнім клубом – лондонським Арсеналом. Тому, схоже, на нас чекає запеклий поєдинок.

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