Схоже, скандальний бразилець досяг свого і вже зовсім скоро повернеться на батьківщину.

Шахтар вирішив попрощатися з бразильським півзахисником Тайсоном раніше запланованого терміну, повідомляє UOL.

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Керівництво "гірників" після зустрічі з 33-річним футболістом погодилося не "маринувати" його у дублі до 1 липня і відпустити безкоштовно до завершення контракту.

Нагадаємо, у поточному сезоні Тайсон провів за "гірників" 24 матчі у всіх турнірах, в яких забив 2 голи та віддав 1 асист. Преса активно сватає його в бразильский Інтернасьйонал, з яким у гравця, буцім-то, є усна домовленість про контракт до літа 2023 року.

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