Славія створила єдину сенсацію у перших матчах чвертьфіналу Ліги Європи минулого тижня, розписавши результативну нічию з Арсеналом на виїзді. При цьому підопічні Індржиха Трпішовскі виглядали настільки переконливо, що у пресі почали давати чехам до 50% шансів на півфінал – благо, вони вміють закриватись і контратакувати, а у попередніх раундах турніру команда пройшла Лестер і Рейнджерс.

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У першій третині першого тайму все йшло так, як і мріяли чеські вболівальники (яких, до речі, пустили на трибуни). Славія впевнено тримала м'яч і з кожною хвилиною починала діяти агресивніше біля чужих воріт – на 6-й хвилині справа дійшла і до ударів. Провод увійшов у штрафний і пробив у захисника, а Шевчік з відскоку вистрілив повз лівий кут (втім, у нього був офсайд). Вийшло не дуже гостро, однак Арсенал взагалі нічим не відповідав.

Втім, вже на 14-й хвилині у Славії все зламалося. Сака змістився по лінії карного майданчика й пробив у дальній кут, Коларж перевів м'яч у стійку, а Сміт-Роу зіграв на добиванні – це був гол! Пражан врятував мінімальний офсайд, який вишукували цілих три хвилини. Здавалося, що чехів пронесло, але вже на 18-й Сміт-Роу змістився вздовж штрафного й вирізав пас поміж ніг Ба на лівий край. Пепе прийняв передачу, поставив корпус Проводу, обіграв Коларжа й забив у порожні ворота – 0:1!

Ще за дві хвилини лондонці заробили пенальті внаслідок фолу Громади проти Пепе. Його реалізував Ляказетт – 0:2! Цей гол вже де-факто вбив надії Славії на півфінал, однак на 24-й хвилині Арсенал вирішив провести контрольний постріл. Сака вийшов на лінію штрафного й пробив у ближній кут – Коларж навіть не поворухнувся. 0:3.

В середині першого тайму на полі взагалі нічого не відбувалося. Шоковані чехи просто не могли прийти до тями, а англійцям вже нічого не було потрібно. Лишень перед перервою гравці Славії під заряди власних фанатів почали щось створювати. На 37-й хвилині вони навіть провели непоганий момент: Олаїнка отримав передачу на правий край штрафного й п'яткою скинув м'яч під удар Ба – фулбек запустив м'яч на трибуни! Зрештою, відпочивати команди відправились без голів господарів.

Другий тайм перетворився на формальність, тож Індржих Трпішовский провів у роздягальні одразу чотири заміни. Місце на полі знайшлося навіть 18-річному нападнику Вішинскі. Щоправда, свіжі гравці Славії не стали помітними фігурами на полі, на відміну від Олаїнки – Пітеру в перші 20 хвилин вдалося організувати три кутових і пробити головою (вище воріт). Він найчастіше зустрічався з м'ячем і регулярно входив у карний майданчик гостей. Взагалі, чехи виглядали значно активніше, однак цікавих моментів у їхньому виконанні не виникало. Арсенал же відбував номер.

В другій половині тайму футбол Славії остаточно розвалився. Чехи не могли провести жодної осмисленої атаки. Лондонці теж не старалися, однак і голого класу їм вистачило для приниження господарів: Пепе на 77-й хвилині пройшов лівим флангом і прострілив на Ляказетта в штрафний, а Александр, прибравши двох захисників, вистрілив у ближній кут – 0:4!

Після цього Мікель Артета провів заміни, кинувши у бій Нкетію, Соареша й Мартінеллі. Останній на 87-й міг і п'ятий гол покласти, влаштувавши ефектний слалом лівим флангом до карного майданчика, однак удар Габріеля пройшов поруч з правою стійкою. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу гостей з рахунком 0:4.

Таким чином, Арсенал став півфіналістом Ліги Європи. Суперником "канонірів" у наступній стадії турніру стане Вільяреал.

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