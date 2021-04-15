"На даний момент індивідуально займаються Євген Коноплянка, який отримав травму у збірній, і Ісмаїлі – на жаль, після початку тренувань він знову відчув біль в коліні.

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Це один з варіантів перебігу його травми після пластики хрестоподібної зв'язки, яка була минулого року. Відновлення може зайняти від одного до декількох тижнів. Коноплянка, швидше за все, також не зіграє до кінця сезону через травму стегна. Всі інші на цю мить у загальній групі", – сказав Скібінський у коментарі Shakhtar News.



Нагадаємо, свій наступний поєдинок в УПЛ Шахтар проведе проти Динамо вже найближчої суботи, 17 квітня. Початок зустрічі о 19:30. За 5 турів до завершення чемпіонату кияни випереджають своїх опонентів на 7 очок.

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