Боси ПСЖ готують додаткову порцію мотивації для Неймара перед двобоєм з Манчестер Сіті.

ПСЖ планує офіційно оголосити про продовження контракту з Неймаром ще до першого поєдинку (28 квітня) 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Ман Сіті, повідомляє L'Equipe.

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Основні деталі між сторонами вже узгоджені, тому керівництво парижан розраховує вписатись у дедлайн. Нова угода про співпрацю з 29-річним бразильцем буде розрахована до 2027-го.

За інформацією ЗМІ, на Неймара претендувала Барселона. Нагадаємо, трансфер зіркового форварда з каталонського клубу в ПСЖ досі залишається рекордним – 222 млн євро.

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