"Так, я хотів би стати професіональним гравцем у покер. Це одне з моїх улюблених занять. Я почуваюся дуже комфортно і думаю, що зможу подорожувати світом у пошуках різних турнірів з покеру. Я завжди хотів брати участь у цьому, але не міг через футбольну зайнятість. Коли закінчу з футболом, одна з перших цілей – відвідати кілька великих покерних турнірів.

Неймар поставив крапку в спекуляціях щодо свого майбутнього – ключовим став тріумф над Баварією

Гадаю, спільно рисою між покером і футболом є фокус. Вміння читати гру суперника також дуже важливе. Зараз я роблю це на полі – читаю суперника, вирішую, коли атакувати, а коли захищатись. У покері те саме", – цитує Неймара Goal.

Додамо, що бразильцю лише 29 років, тому до покерних звитяг найдорожчого гравця світу доведеться почекати.

ПСЖ пробився до півфіналу ЛЧ попри поразку від Баварії: Мюнхен розчаровує, Париж ламає канони, а Неймар – геній