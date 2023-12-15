Вища ліга футболу в США внесла зміни щодо правил проведення гри, які набудуть чинності в наступному сезоні. Про це повідомив ESPN.

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Усі зміни спрямовані на обмеження зупинок у матчі. Перше нове правило стосується часу надання допомоги при пошкодженні. Якщо гравець з підозрою на травму не покидає поле за 15 секунд, то йому дозволять повернутися в гру не раніше, ніж через дві хвилини. Це правило не застосовуватимуть, якщо за фол було показано червону або жовту картку. Це правило тестували у MLS Next Pro і експеримент показав, що кількість зупинок скоротилася.

Друге правило стосується виходу на заміну. Якщо футболіст не встиг покинути поле за 10 секунд, то гравець, який мав його замінити, не зможе грати протягом хвилини. Винятком є заміна воротаря або травмованого футболіста.

Також в МЛС доданий час тепер відображатиметься на табло, а рішення VAR судді оголошуватимуть на весь стадіон.

Нагадаємо, що в МЛС виступають двоє українців – Кривцов грає з Мессі в Інтер Маямі, а Євген Чеберко захищає кольори Коламбус Крю.

Чеберко допоміг Коламбус Крю завоювати Кубок МЛС – він став лише другим українцем, якому підкорився цей турнір