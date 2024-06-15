Мадридський клуб відхилив дві дуже вигідні пропозиції щодо 20-річного нападника. Фабріціо Романо пише про 35 млн євро від Вест Хема, а Джанлука Ді Марціо – про 40 млн від Роми.

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Приблизно за ці ж гроші можна було б купити у Жирони Артема Довбика, якого називають пріоритетною ціллю Атлетіко на роль центрфорварда. Втім, "матрацники" не поспішають продавати Омородіона.

Сам Атлетіко минулого літа придбав Саму в Гранади за 6 млн євро і відразу віддав Алавесу в оренду. У минулому розіграші Ла Ліги Омородіон провів 35 матчів, оформивши 9 голів та один асист.

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