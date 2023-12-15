Полювання на гравців Жирони вже розпочалося. Манчестер Сіті спробує поцупити одного з провідних футболістів.

Англійський клуб прагне посилити лінію захисту. Згідно з інформацією Sport, однією з цілей Манчестер Сіті є оборонець Жирони Мігель Гутьєррес.

Тренер Довбика і Циганкова відверто – про шанси українців на титул чемпіона Іспанії: "У мене є відчуття"

Клаусула 22-річного гравця становить 35 мільйоні євро. 50% прав на Гутьєрреса належать Реалу. Утім, керівництво "вершкових" не розглядає варіант із поверненням захисника до Мадрида, оскільки в планах підписати Альфонсо Девіса з Баварії. Враховуючи, що Жирона та Манчестер Сіті належать одному інвестиційному фонду, домовитися про трансфер буде досить легко.

Нагадаємо, Мігель Гутьєррес – вихованець Реала. За Жирону він виступає з 2022 року. В поточному сезоні захисник зіграв у 17 матчах, в яких забив один гол та віддав три результативні передачі.

Довбик доводить до сліз і соромить Лєвандовскі, а Циганков збив Хаві – іспанські ЗМІ у захваті від українців та Жирони