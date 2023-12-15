Букмекери змушені змінювати свої прогнози після феєричного успіху каталонської команди.

Вперше у поточному сезоні Жирона вийшла на другу сходинку серед претендентів на титул чемпіона Іспанії, повідомляє Sport.ua.

"Наступного сезону Жирона залишиться у Ла Лізі": президент каталонців озвучив нове завдання для Довбика і Циганкова

Коефіцієнт на тріумф каталонців у Ла Лізі складає 4,5. Більше шансів нині має лише мадридський Реал – 1,52.

Цікаво, що котування на титул Жирони обвалилися у 278 разів зі старту поточної кампанії. Перед початком сезону коефіцієнт на перемогу команди Довбика і Циганкова становив 1250.

Нагадаємо, після 16-ти турів Жирона очолює турнірну таблицю Ла Ліги, набравши 41 очко – Реал відстає на 2 пункти. Атлетіко і Барселона ділять 3-4 сходинки з 34-ма балами.

Топ-5 фаворитів на чемпіонство у Ла Лізі станом на сьогодні виглядає наступним чином:

1. Реал Мадрид – 1.52

2. Жирона – 4.50

3. Барселона – 6.00

4. Атлетіко – 8.00

5. Реал Сосьєдад – 350.00

Лунін врятував від поразки, хоча й пропустив шедевр – Реал розписав нічию з Бетісом, яка вигідна Довбику й Циганкову