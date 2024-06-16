Хорватські фани викидали телевізори після поразки від Іспанії на Євро-2024
10:59 - Читать на русском
Вболівальники збірної Хорватії дуже болісно сприйняли невдалий старт на чемпіонаті Європи.
Хорватія розгромно програла Іспанії в першому турі групового етапу Євро-2024. Матч був рівним, але іспанці скористалися помилками та забили два голи протягом трьох хвилин.
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"Картаті" мали грандіозну підтримку в Берліні – близько 100 тисяч фанів, повідомляє Vecernji List. Десятки тисяч вболівальників потрапили на трибуни, багато хто дивився футбол у фан-зонах.
Деякі фани не змогли змиритися з поразкою. Один вболівальник викинув телевізор з дому, інший – в Шибенику виніс плазму з бару в кущі.
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