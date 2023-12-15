Екс-тренер Барселони та збірної Іспанії докотився до найгіршої команди чемпіонату Росії
Роберт Морено примудрився знайти ще глибше дно для своєї посередньої кар'єри.
Сочі офіційно оголосив про призначення відомого іспанця новим головним тренером.
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Морено 11 років (2008-2019) працював асистентом Луїса Енріке, аж раптом отримав шанс стати виконувачем обов'язків головного тренера збірної Іспанії через смертельну хворобу доньки Лучо. Роберт вивів "Фурію" на Євро-2020, проте бос оговтався і повернувся до фінальної частини. Ображений Морено покинув штаб Луїса Енріке, розпочавши самостійну кар'єру.
Вона складалася провально – швидкі звільнення з Монако (13 матчів) і Гранади (29 матчів). Тепер 46-річний Морено "закопав" себе ще глибше, очоливши найгіршу команду чемпіонату Росії.
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