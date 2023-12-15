Роберт Морено примудрився знайти ще глибше дно для своєї посередньої кар'єри.

Сочі офіційно оголосив про призначення відомого іспанця новим головним тренером.

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Морено 11 років (2008-2019) працював асистентом Луїса Енріке, аж раптом отримав шанс стати виконувачем обов'язків головного тренера збірної Іспанії через смертельну хворобу доньки Лучо. Роберт вивів "Фурію" на Євро-2020, проте бос оговтався і повернувся до фінальної частини. Ображений Морено покинув штаб Луїса Енріке, розпочавши самостійну кар'єру.

Вона складалася провально – швидкі звільнення з Монако (13 матчів) і Гранади (29 матчів). Тепер 46-річний Морено "закопав" себе ще глибше, очоливши найгіршу команду чемпіонату Росії.

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