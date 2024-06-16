– Як ти почуваєшся?

– Вже краще, дякую. До їдальні можу дійти, це найголовніше зараз для мене. Якщо ж без жартів, то вже почав працювати у залі два рази на день. Сподіваюся, скоро повернусь на поле.

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– В тебе раніше були такі травми?

– Не пригадаю. Такої самої не було, але можна сказати обійшлося, що зі зв'язками жодних проблем. Тільки сильний забій, треба час на це.

– Які прогнози лікарів щодо відновлення?

– Ніяких, бо це вже як впорається мій організм, моя стопа. Ми з лікарем щодня даємо головному тренеру інформацію. Щодня щось змінюється, прогресує, – сказав Миколенко у коментарі прес-службі УАФ.

Нагадаємо, Віталій травмувався у спарингу з Молдовою. Перший матч на Євро-2024 збірна України проведе у понеділок, 17 червня. Суперником "синьо-жовтих" стане Румунія. Початок зустрічі о 16:00.

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