Футзал, кваліфікація на ЧС-2024. Еліт-раунд, 5 тур

Україна – Бельгія – 8:2

Голи: Корсун, 3, 9, 15, Педяш, 5, 27, Шотурма, 40, Сірий, 28, Фаренюк, 40 – Уаді, 29, Рау, 36

Футзальний чемпіонат світу відбудеться в Узбекистані з 14 вересня по 6 жовтня 2024. Однак вже цього тижня визначиться більшість учасників фінального турніру від Європи. Прямі путівки на ЧС-2024 здобудуть лише переможці своїх груп в еліт-раунді кваліфікації. Чотири найкращі команди, які посядуть другі місця, візьмуть участь в плей-офф, за підсумками якого ще дві країни вийдуть на Мундіаль.

Сьогодні збірна України номінально приймала аутсайдера групи В. Ба більше, у першому турі підопічні Олександра Косенка розбили Бельгію на її паркеті з рахунком 10:2. Даниіл Абакшин у передматчевому коментарі переконував, що це була випадковість, але сьогодні солідного спротиву не вийшло з самого початку гри. Вже на третій хвилині Ігор Корсун відкрив рахунок. Можливо, він і не бив по воротах, але з маленьким рикошетом від суперника м'яч опинився в сітці.

Дуже швидко "синьо-жовті" забили ще два м'ячі. Абакшин скористався помилкою оборони бельгійців і скинув на Педяша. Олександр з дуже гострого кута спромігся закрутити м'яч у дев'ятку. Третій стався після спроби гостей вийти в атаку. Жук перехопив і допоміг Корсуну оформити дубль. Після цього в грі настало певне затишшя. Наші хлопці володіли ініціативою, але суперник діяв безпомилково.

Концентрації гравців збірної Бельгії вистачило на шість хвилин. Потім вони знову обрізалися поруч зі своїми воротами, і Шотурма організував для Корсуна хет-трик. Крапку в першому таймі Петро поставив самостійно. Майже з нульового кута футзаліст Урагана спрямував м'яч у ближній верхній кут.

По перерві особливих змін не відбулося. Бельгії не вдалося знайти протидію команді Олександра Косенка. Щоправда, настільки часто голи вже не сипалися. Майже пів тайму знадобилося українцям, щоб забити знову. Це Педяш оформив дубль. Після цього відзначився Сірий, пробивши з носка точнісінько поміж ніг голкіперу. Також відзначимо нашого воротаря. Олександр Сухов відбив пенальті й віддав асист. Однак, гості таки змогли "розмочити" рахунок, другим темпом після розіграшу кутового.

В середині тайму стався курйоз біля воріт гостей. Українці поспіль влучили у стійку та каркас воріт, ще кілька ударів заблокували. Ця шалена атака завершилася без голів, а після цього Бельгія перейшла на гру в п'ять польових. Варто визнати, що робила це якісно. Спочатку нам відверто пробачили, а потім м'яч таки опинився у сітці воріт Сухова. Точний удар в активі Рау. Крапку поставив Фаренюк, який через увесь паркет забив у порожні ворота, покаравши Бельгію за гру без голкіпера.

Завдяки цій перемозі Україна збільшила кількість набраних очок у кваліфікації до 10. Нижче другого місця наша збірна вже не опуститься. Попереду на підопічних Олександра Косенка чекає найважливіший матч – проти збірної Польщі. Саме ці команди в очному протистоянні визначать, хто вийде на ЧС-2024 напряму. Гра відбудеться 20 грудня. "Синьо-жовтих" влаштує лише перемога. Інакше доведеться сподіватися на потрапляння в рейтинг других місць.