Останні виступи українця за мадридську команду розпалили дискусію щодо того, хто має посісти місце у воротах "вершкових". Андрій Лунін переконав наставника Реала Карло Анчелотті, що заслуговує позмагатися з Кепою за ігровий час.

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Як інформує AS, італійський фахівець не бачить причин повертати українця на лаву запасних, оскільки помітив його прогрес. Лунін має набагато кращий відсоток сейвів (86%), ніж його конкурент (показник Кепи впав до 77%). Сейви в матчі проти Бетіса (1:1) стали переломним моментом. Виступ на стадіоні Беніто Вільямарін свідчить про те, що українець почувається впевнено, а це кардинальна зміна порівняно з минулими роками.

Видання зазначає, що гарна форма Луніна та постійна гра за Реал могли б повністю змінити ситуацію у збірній України. В останніх матчах роль першого номера Сергій Ребров віддавав Анатолію Трубіну, який виступає за Бенфіку. Якщо Лунін залишиться основним воротарем мадридців, то це переверне з ніг на голову внутрішню конкуренцію в команді, яку чекає плей-офф за вихід на Євро-2024.

Очікується, що Андрій Лунін вийде у стартовому складі проти Вільяреала в неділю, 17 грудня. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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