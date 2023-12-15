Клубний ЧС-2023, чвертьфінали

Леон – Урава Редс – 0:1

Гол: Шалк, 78

Вилучення: Тесільйо, 84 (Л)

Аль-Ахлі Каїр – Аль-Іттіхад – 3:1

Голи: Маалул, 21 (пен.), Ель Шахат, 59, Ашур, 62 – Бензема, 90+2

Нереалізований пенальті: Бензема, 45 (А-І)

Вилучення: Модест, 90 (А-А)

Мексиканський Леон та японська Урава визначали, хто 19 грудня стане суперником Манчестер Сіті у півфіналі. Долю зустрічі вирішив удар нідерландця Алекса Шалка на 78-й хвилині.

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Аль-Іттіхад осоромився на домашньому турнірі. Команда Бензема, Канте і Фабінью поступилася єгипетському Аль-Ахлі, де ледь не головна зірка – головний тренер Марсель Коллер. До перерви суперники подарували один одному по пенальті, розмахуючи руками у карному майданчику. Якщо Алі Маалул з 11 метрів пробив чітко, то Карім Бензема свою дуель Мохамеду Ель-Шенаві програв.

В дебюті другого тайму Аль-Ахлі приголомшив багатеньких саудівців подвійним ударом. Аль-Іттіхад зусиллями Бензема оформив гол престижу, коли наприкінці опинився у більшості (Модесту показали пряму червону за удар ліктем по обличчю Хегазі). Втім, 18 грудня у півфіналі проти Флуміненсе зіграє Аль-Ахлі.

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