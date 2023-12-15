Суркіс прокоментував чутки про призначення віце-президента Динамо генсекретарем Шевченка в УАФ
Президент Динамо Ігор Суркіс заявив, що Дмитро Бріф залишиться працювати в київському клубі.
"Зараз Бріф виконує обов'язки першого віцепрезидента Динамо. Не знаю, кому це вигідно, але вірогідність того, що він покине клуб або поєднуватиме свої обов'язки з роботою у федерації, дорівнюють абсолютному нулю", – цитує Суркіса ТаТоТаке.
Шевченко став єдиним кандидатом на виборах президента УАФ – залишився один крок
Нагадаємо, раніше деякі ЗМІ повідомляли, що віце-президент Динамо Дмитро Бріф стане генеральним секретарем УАФ в команді Андрія Шевченка.
Нагадаємо, що вибори президента УАФ пройдуть на позачерговому конгресі 25 січня. Для перемоги Шевченку на виборах достатньо, щоб більшість делегатів висловили своє "так" у бюлетенях.
"Сікан – легенда": Шахтар підштовхують до продажу першого після Шеви, скаути Юве на Драгау, прокляття карткового будинку