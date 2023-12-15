"Зараз Бріф виконує обов'язки першого віцепрезидента Динамо. Не знаю, кому це вигідно, але вірогідність того, що він покине клуб або поєднуватиме свої обов'язки з роботою у федерації, дорівнюють абсолютному нулю", – цитує Суркіса ТаТоТаке.

Шевченко став єдиним кандидатом на виборах президента УАФ – залишився один крок

Нагадаємо, раніше деякі ЗМІ повідомляли, що віце-президент Динамо Дмитро Бріф стане генеральним секретарем УАФ в команді Андрія Шевченка.

Нагадаємо, що вибори президента УАФ пройдуть на позачерговому конгресі 25 січня. Для перемоги Шевченку на виборах достатньо, щоб більшість делегатів висловили своє "так" у бюлетенях.

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