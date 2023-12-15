Бетіс націлився на бразильського захисника Шахтаря Вітао, який на правах оренди виступав останнім часом за Інтернасьйонал.

"Зелені" готуються до зимового трансферного вікна і прагнуть посилити лінію оборони. Як інформує Relevo, Бетіс зробив основною ціллю бразильця Вітао.

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Захисник належить Шахтарю, але скористався правилом УЄФА та перебрався на правах оренди в Інтернасьйонал. У завершеному вже сезоні Вітао відіграв 26 матчів за бразильський клуб. Угода 23-річного гравця з Шахтарем чинна до червня 2024 року.

Раніше повідомляли, що Вітао планує залишитися в Інтернасьйоналі, що позбавило б "гірників" можливості заробити. Якщо Шахтарю вдасться домовитися з Бетісом взимку, то донеччани зможуть отримати кошти за трансфер. Видання зазначає, що перемовини між двома клубами перебувають на початковій стадії, але між сторонами є гармонія і позитивний контакт.

Нагадаємо, що Вітао приєднався до Шахтаря у 2019 році за 4 мільйони євро. У складі донеччан він провів 36 матчів та відзначився однією результативною передачею.

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