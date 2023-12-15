Руслан Маліновський дуже вчасно відбув дискваліфікацію – повернувся відразу на Ювентус. В Італії вже давно жартують про любов українця до туринського клубу. Це улюблена жертва нашого земляка – чотири голи за шість матчів, лише один з яких завершився поразкою.

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Можливо, саме така статистика спонукала Маліновського на старті зустрічі виконати удар з 30 метрів. Вийшло прямо в руки Щенсни. Ювентус навпаки – старався пробиратися у чужий штрафний. Класно прорвався Камб'ясо і скинув на К'єзу. Федеріко не злякав гострий кут. Удар був потужним, але в сітку із зовнішнього боку. Пізніше вінгер міг стати асистентом. Феде виконав класну передачу на Влаховіча, але серб не зміг нормально влучити по м'ячу, перебуваючи в межах воротарського.

Ювентус продовжив тиснути й таки досяг свого. Маліновського запресингували й він віддав коротку передачу на Баделя. Той не зміг обробити м'яч, подарувавши його супернику. К'єза увірвався в штрафний майданчик, де його збив голкіпер. Безапеляційний пенальті. Феде вирішив бити сам і дуже впевнено переграв Жозепа Мартінеса.

Цей гол означав лише одне – Ювентус переходить в економ-режим. Массіміліано Аллегрі добре навчив своїх футболістів зберігати мінімальну перевагу. Красномовний вигляд має графік інтенсивності команд в атаці до і після забитого м'яча. Туринці майже відмовилися від спроб іти вперед. Водночас Дженоа далеко не та команда, яка спеціалізується на зламуванні автобусів. Дуже старався Гудмундссон. Втім, оборонці гостей добре знали, від кого чекати небезпеки.

Альберто Джилардіно в перерві зробив одну заміну, яка миттєво дала результат. Замість Васкеса з'явився Екубан. Нігерійцю знадобилося лише чотири хвилини, аби забити гол. Здавалося, він невдало обробив м'яч, тож замість удару довелося робити передачу. На неї відгукнувся Гудмундссон. Ісландець забив свій шостий гол в цьому розіграші Серії А – понад третина від показників усієї команди.

Ювентус знову довелося йти вперед. і він мав шанс дуже швидко повернути перевагу. Мартінес для чогось віддав передачу на К'єзу, проте сам же нівелював загрозу. Феде пробував перекинути голкіпера. Той, уже лежачи, встиг виставити руку й здійснити сейв. Несподівано, цим моментом туринці й обмежилися. Дженоа спочатку вирівняла гру, а потім взагалі перебрала контроль над ситуацією.

Звісно, не можна сказати, що "грифони" домінували, але кілька хороших моментів було. Маліновський скинув під удар Баделю (заблокували), ще одна спроба Руслана здалеку (неточно), Бані намагався замкнути подачу з кутового (невдало). Ювентус за ці двадцять хвилин не створив нічого.

По-справжньому, туринці активізувалися аж на останніх хвилинах. Бремер після кутового бив буквально з кількох метрів. Мартінес дивом встиг зреагувати і перевів на кутовий. Коли ж контратаку намагався розігнати Їлдіз, його брутально зніс Маліновський. Ріно Гаттузо міг би лише похвалити за таку роботу. Зрештою, Дженоа вистояла і відібрала очки в Ювентуса. Туринці подарували шанс Інтеру піти у відрив, а генуезці закріпилися на 14-му місці.