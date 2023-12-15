У п'ятницю, 15 грудня, в Будинку футболу відбулося жеребкування другого етапу змагань у Першій лізі, повідомляє офіційний сайт ПФЛ.

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Базовим днем першого туру визначено 23 березня 2023 року.

Нагадаємо, за результатами першого етапу перше-п'яте місця груп А і Б формують Чемпіонську групу за вихід в УПЛ, а шосте-десяте місця – групу Вибування за право залишитись у Першій лізі.

В обох групах команди змагатимуться з урахуванням очок, отриманих у матчах між собою цієї осені. На другому етапі команди групи А гратимуть лише з командами групи Б у два кола – по одному матчу на своєму полі та на полі суперника.

Нагадаємо, відповідно до Регламенту, дві перші команди за результатами чемпіонату виходять до УПЛ, а 3-4-ті місця грають стикові матчі з командами, які посядуть 14-те і 13-те місця в УПЛ. Три команди – 18-20 місця – за підсумками змагань залишають Першу лігу. Команди, які посядуть 16-те та 17-те місця у Першій лізі, грають стикові матчі з командами Другої ліги, які посіли 3-є і 2-е місця.

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