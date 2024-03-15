До 1/4 фіналу ЛЧ пробилися 8 команд: Ман Сіті, Реал, Баварія, Барселона, ПСЖ, Атлетіко, Арсенал і Борусія Дортмунд. На цій стадії не було посіву та інших обмежень. Італія втратила всіх представників після успішного минулого сезону.

УЄФА кардинально змінює жеребкування нової ЛЧ – старий формат тривав би "вічність"

Результати жеребкування 1/4 ЛЧ

Арсенал – Баварія

Атлетіко – Борусія Д

Реал Мадрид – Ман Сіті

ПСЖ – Барселона

Результати жеребкування 1/2 ЛЧ

Атлетіко – Борусія Д / ПСЖ – Барселона

Арсенал – Баварія / Реал Мадрид – Ман Сіті

Нашим легіонерам не пощастило. Арсенал Зінченка зустрінеться з Баварією, тоді як Реал Луніна битиметься з чинними чемпіонами – Ман Сіті. Ба більше, у разі успішних виступів на стадії чвертьфіналу українці зіграють між собою.

Кіліан Мбаппе полетить в Іспанію, наразі – не в Мадрид, а в Барселону. Це ще й поверенення додому останнього тренера каталонців, який здобував трофей ЛЧ. Крім цього, Луїс Енріке перебуває серед кандидатів на заміну Хаві. Найслабшою виглядає пара Атлетіко – Борусія Д.

Перші поєдинки 1/4 фіналу відбудуться 9/10 квітня, матчі-відповіді – 16/17 квітня. Базові дати 1/2 фіналу: 30 квітня/1 травня та 7/8 травня.

Фінал Ліги чемпіонів сезону 2023/24 прийме англійський Вемблі. Переможець турніру визначиться 1 червня.

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