Представників України у єврокубках вже не залишилося. Останнім вилетів Шахтар, який не зумів пройти Марсель у раунді плей-офф Ліги Європи. Зоря вилетіла за підсумками групового турніру Ліги конференцій, а СК Дніпро-1, Динамо і Ворскла не змогли пройти навіть кваліфікацію.

Шахтар наблизився до прямого виходу в ЛЧ 2024/25 – залишилося виконати дві умови

Як наслідок, у сезоні 2023/24 Україна набрала 4,100 бала і гарантовано завершить поточну кампанію на 18-й позиції таблиці коефіцієнтів УЄФА. Могло бути і 19 місце, але Динамо Загреб програло ПАОКу і не набрало жодного очка для Хорватії, яка вже не зможе обійти Україну зараз. Але зробить це на старті сезону 2024/25 – тоді в нас відпаде найкращий за останні 5 років коефіцієнт 7,200. Відповідно, на початку наступної кампанії Україна впаде аж на 21-шу сходинку – крім Хорватії, нас обійдуть ще й Польща та Сербія.

Ще незадовго до повномасштабного вторгнення Росії Україна претендувала навіть на топ-11, що давало гарантовану путівку чемпіону УПЛ в груповий турнір ЛЧ та ще одну команду в кваліфікації. Про ті часи можна забути – ми вже серйозно поступаємося Данії, Швейцарії, Австрії, Норвегії та Ізраїлю. Навіть Греція, яка посідає 17 місце, за кілька місяців випередить Україну майже на 4 бали (з урахуванням коефіцієнту, що відпаде). І це ще не все – греки зберегли дві команди в єврокубках, що дає змогу ще більше наростити відрив.

Нагадаємо, раніше Україна офіційно втратила одну команду в єврокубках на сезон 2025/26 – у тій кампанії в нас буде лише 4 представники в єврокубках. Майбутнє падіння за межі топ-20 – найгірший результат для України за останні 25 років. Якщо ми опустимося на 23 місце, то чемпіон України, який буде єдиним представником в ЛЧ, змушений буде стартувати у першому раунді кваліфікації і проходити аж 4-х суперників (місця з 16 по 22 означатимуть старт у другому раунді).

Впевненим лідером рейтингу асоціацій УЄФА залишається Англія, яка зберегла 5 команд із 8-ми. Далі йдуть Іспанія (залишилося 3 команди), Італія (4), Німеччина (3) і Франція (3).

Додаткова путівка в Лігу чемпіонів: сенсаційний лідер, АПЛ поки третя, Іспанія програє навіть Франції