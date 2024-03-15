Півзахисник Жирони Віктор Циганков не допоможе команді у матчі 29-го туру Ла Ліги проти Хетафе.

Жирона у соцмережах оприлюднила заявку на гру з Хетафе – Довбик вирушить на поєдинок, а от Циганков його пропустить.

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Журналіст Ніл Сола повідомив, що у Циганкова розтягнення зв'язок першого ступеня у підколінному сухожиллі. Це означає, що Віктор пропустить лише цей поєдинок (щоправда, йдеться саме про матчі Жирони). Таким чином, участь Циганкова у матчі збірної України проти Боснії і Герцеговини залишається під питанням.

Нагадаємо, українець отримав травму 9 березня в матчі проти Осасуни. Пізніше лікарі Жирони констатували ушкодження коліна. Матч Боснія і Герцеговина – Україна запланований на 21 березня.

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