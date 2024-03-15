Саудівська Про-ліга, 24 тур

Аль-Таі – Аль-Іттіфак – 1:1

Голи: Місіджан, 45+4 – Токо-Екамбі, 18

Аль-Фейха – Аль-Ріяд – 1:1

Голи: Оньєкуру, 30 – Мусона, 64

Аль-Ахлі – Аль-Наср – 0:1

Гол: Роналду, 68 (пен.)

Аль-Іттіфак Стівена Джеррарда не зміг впоратися з борцем за виживання. Нічиєю 1:1 завершився і матч між Аль-Фейхою та Аль-Ріядом.

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Головною стравою вечора, безумовно, був поєдинок Аль-Ахлі – Аль-Наср. Монструозний Аль-Хіляль залишив цим командам лише боротьбу за срібні медалі. Аль-Наср мав запас у 6 очок. Зіркові склади вражали уяву – Менді, Деміраль, Ібаньєс, Кессьє, Марез, Сен-Максімен і Фірміно проти Оспіни, Ляпорта, Теллеса, Отавіо, Брозовіча, Мане і Роналду.

На полі ж все виглядало жалюгідно. За весь перший тайм суперники жодного разу не влучили у ворота, Аль-Наср взагалі не бив! Роналду святкував гол, але після перегляду повтору його скасували через офсайд. Така сама доля спіткала Фірміно по перерві.

Вирішальним став черговий "перфоманс" людини-фейла – Рожера Ібаньєса. Колишній захисник Роми в абсолютно простенькій ситуації заплів ноги Аль-Наджеї і "привіз" пенальті. Тут також допоміг розібратися VAR. Роналду без проблем оформив свій 23 гол в чемпіонаті. Пенальті Кріша так і залишиться єдиним ударом гостей в площину воріт.

Аль-Наср втримав перемогу і фактично гарантував собі "срібло" з 9 очками відриву. До Аль-Хіляля стільки ж, але лідер ще має гру в запасі. Аль-Ахлі утримує 7 пунктів над Аль-Іттіхадом, тому трійка призерів чемпіонату Саудівської Аравії здається сформованою (саме вона отримує путівки в азійську ЛЧ).

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