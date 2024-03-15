"Сподіваюсь, що ми розпочнемо все так, як плануємо. Єдине – можу відзначити погоду, яка для команд Першої та Другої ліги є проблематичною з точки зору підготовки та проведення змагань. Однак сподіваємось, що клуби впораються з цим. Врешті-решт, у всіх є заявлені резервні стадіони. Передбачені різні можливості, щоб провести матчі в максимально можливих комфортних умовах.

Карпати підтвердили трансфери гравця Шахтаря та легіонера Полісся – їх анонсував Маркевич

Ми будемо дивитися за погодою, поки що не можемо прогнозувати, чи будуть снігопади, сильні дощі, вирішуватимемо по ситуації. Наразі ніхто з команд не говорив, що вони не готові. У понеділок у нас буде розклад проведення матчів першого туру. Деякі матчі пройдуть 22 березня, а інші 23-го.

Наразі клуби займаються цим питанням. Отримують певні дозволи, вирішують це, оформляють документи, відповідно до додаткових заходів безпеки. Орієнтовно 14-15 команд будуть допускати глядачів на трибуні. Це включно Перша та Друга ліга. У решти клубів немає відповідної інфраструктури для того, щоб забезпечити укриття під час повітряної тривоги", – поділився Каденко в інтерв'ю Українському футболу.

Карпати змінюють курс: Маркевич хоче повторити Металіст, молодий скаут з прицілом на Бразилію