Українські легіонери продовжують боротися за своє місце під сонцем в АПЛ.

Ілля Забарний вперше забив у Англії і допоміг Борнмуту влаштувати камбек з рахунку 0:3. Центрбека "вишень" порівнюють з фантастичним створінням. Забарний завдяки функціонерським "трансферам" має шанс піти на підвищення, а Динамо готує ще одного гравця для АПЛ – таланта киян сватають в МЮ.

Мудрик отримав нове прізвисько в Челсі – українець видав суперсерію, став поганим хлопцем і затьмарив ще дорожчих зірок

Олександр Зінченко намагається повернутися в старт Арсенала. Наразі польський конкурент не хоче посунутись. Про все детально дивіться у новому випуску на YouTube-каналі Футбол 24.