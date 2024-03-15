Збірна України в рамках підготовки до матчу півфіналу відбору плей-офф Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини провела перший повноцінний тренувальний день на зборі у Марбельї, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Ранкове заняття "синьо-жовті" розпочали з пробіжки та вправ на пасинг і контроль м’яча. Після цього тренерський штаб присвятив увагу комбінаціям із завершенням атак та роботі під час пресингу.

Одразу після обіду до національної команди приєдналися два легіонери з АПЛ – Віталій Миколенко прибув із португальського Фаро, де його Евертон мав тренувальний збір під час паузи в англійській Прем'єр-лізі, а Ілля Забарний прилетів із Лондона. Зважаючи на тривалу дорогу та участь у тренуваннях своїх клубів, обидва гравці ввечері здійснили пробіжку навколо поля, підкріпивши її міофасціальним релізом (розслаблення м'язів та фасцій) за допомогою ролів.

Тим часом уся команда під час вечірнього тренування виконувала завдання тренерського штабу. Основна частина роботи була присвячена тактиці та награванню структури гри.

Нагадаємо, збірна України 21 березня в рамках плей-офф відбору на Євро-2024 зіграє з Боснією і Герцеговиною. У разі успіху "синьо-жовті" через 5 днів у фінальному протистоянні зустрінуться з переможцем пари Ізраїль – Ісландія. Якщо Україна проб'ється на чемпіонат Європи, то потрапить у групу до Бельгії, Румунії та Словаччини.

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