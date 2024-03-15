Карпати і Шахтар зіграли товариський матч 15 березня у Львові (2:2). Рахунок і огляд поєдинку читайте на "Футбол 24".

Товариський матч 15 березня 2024

Карпати Львів – Шахтар – 2:2

Голи: Костенко, 1, Аріельсон, 76 (пен) – Траоре, 13, 34

Міжнародну паузу лідери УПЛ і Першої ліги вирішили заповнити очним товариським поєдинком. Матч Карпати Львів – Шахтар мав стартувати о 14:00, але через масштабну повітряну тривогу розпочався на півгодини пізніше. Команда Мирона Маркевича, який дивився поєдинок, стоячи на трибунах стадіону Україна, тільки 23 березня зіграє перший офіційний поєдинок року. Шахтар вже встиг вилетіти з Ліги Європи від Марселя і зіграти 4 матчі УПЛ.

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Маріно Пушіч не міг розраховувати на гравців національної збірної України, які під керівництвом Сергія Реброва готуються до матчу плей-офф Євро-2024 проти Боснії та Герцеговини. Попри це, склад "гірників" все одно був дуже конкурентним. З перших хвилин вийшли, зокрема, Криськів, Бондаренко, Келсі, Назарина, Цуканов та Невертон.

Карпатам знадобилося лише кілька секунд, щоб відкрити рахунок. Новачок "левів" Джаред Хаса нав'язав боротьбу Педрінью, той під тиском помилився. М'яч опинився в Ігора Невеса, який віддав на лінію воротарського. Туди вже набіг Ян Костенко, який пробив повз Артура Рудька. 1:0 вже на першій хвилині.

На 5-й хвилині голкіпер Карпат Андрій Кожухар ледь не "привіз" гол. Він невдало вибив м'яч, який опинився у Траоре. На його щастя, Келсі, який віддавав на Лассіну, не встиг вибігти з офсайду. Невдовзі червону картку від Олександра Шандора отримав Остап Маркевич, який щось сказав головному арбітру.

На 13-й хвилині рахунок став 1:1. Віктор Цуканов, який розкрився на зборах і був переведений у першу команду, віддав класний розрізний пас на Траоре. Лассіна легко реалізував вихід сам на сам. Невдовзі Келсі вивів Шахтар уперед, але Траоре був у офсайді, завадивши голкіперу. Гол скасували.

Але на 34-й підопічні Пушіча вийшли вперед. Швидка контратака за участю Невертона і Траоре завершилася влучним ударом Лассіни в порожні ворота. Бразилець пройшов двох суперників і викотив на партнера, якому залишалося підставити ногу. Ще в першому таймі Карпати могли відігратися, але удару Чачуа трохи забракло влучності. До перерви рахунок не змінився.

У другому таймі хід гри був таким же. На товариський матч це не надто було схоже – емоції, фоли, суперечки, картки. А от моментів стало менше, ніж у першій половині. Кумедний епізод виник на 73-й хвилині – Педрінью влетів у головного арбітра. Олександр Шандор змушений був звернутися за медичною допомогою, але таки допрацював поєдинок.

На 75-й Карпати заробили право на пенальті. Булеза скористався піжонською грою Педрінью, який вирішив понабивати м'яч у власному штрафному. Захисник Карпат відібрав м'яч і заробив пенальті. Його реалізував Аріельсон.

Невдовзі львів'яни могли і вперед вийти, але Твардовський парирував удар у дальній кут, а Підлепенець трохи не встиг на добивання. Кутовий – і Гочолейшвілі виніс м'яч з лінії воріт. Траоре ледь не вразив власні ворота.

На останніх хвилинах Карпати атакували більше і мали моменти, однак все завершилося видовищними 2:2.

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