Мадридці 16-го березня зіграють на полі Осасуни в чемпіонаті Іспанії, а далі двотижнева пауза на збірні. Карло Анчелотті не залишає жодних ілюзій, хто буде №1 Реала після повернення Тібо Куртуа.

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"Куртуа і Мілітао почали тренування з командою. Ми використаємо міжнародну перерву, щоб вони набрали правильний ритм. Думаю, вони повернуться до матчу проти Атлетіка та чвертьфіналу ЛЧ проти Ман Сіті", – наводить слова Анчелотті Madrid Xtra.

Нагадаємо, Куртуа порвав хрести та меніск на початку серпня під час тренування. Реал екстрено орендував Кепу Аррісабалагу, але по ходу сезону Андрій Лунін виграв конкуренцію у баска. Контракт українця завершується влітку 2025 року, а підписувати новий він не поспішає саме через ризик знову стати "глухим" резервістом.

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