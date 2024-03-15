До 1/4 фіналу ЛЄ пробилися Вест Хем, Марсель, Бенфіка, Мілан, Рома, Ліверпуль, Аталанта та Байєр. Жеребкування було відкритим, тож націй стадії могли зустрітись представники однієї асоціації або клуби, які перетиналися на груповому етапі.

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Жеребкування 1/4 фіналу ЛЄ

Мілан – Рома

Ліверпуль – Аталанта

Байєр – Вест Хем

Бенфіка – Марсель

Жеребкування 1/2 фіналу ЛЄ

Бенфіка – Марсель / Ліверпуль – Аталанта

Мілан – Рома / Байєр – Вест Хем

Матчі 1/4 фіналу Ліги Європи відбудуться 11 і 18 квітня. Півфінали заплановані на 2 та 9 травня. Фінал буде зіграний 22 травня в Дубліні. Переможець Ліги Європи вийде в груповий турнір ЛЧ 2024/25, якщо не потрапить туди через національний чемпіонат.

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