Захисник збірної України може продовжити кар'єру в Японії – за ним вже вишикувалась черга
Олександр Драмбаєв близький до переходу в екзотичну першість.
Захисник Шахтаря Олександр Драмбаєв близький до переїзду в Японію, повідомляє Telegram-канал "Бий-біжи".
Рух підписав забивного форварда молодіжної збірної України, – ТаТоТаке
За інформацією джерела, 23-річним гравцем цікавиться одразу декілька клубів J1-ліги.
Нагадаємо, Драмбаєв – вихованець Шахтаря. На правах оренди виступав за Маріуполь і бельгійський Зюлте-Варегем, а сезон 2023/24 провів в Осієку, де після зміни тренера на полі майже не з'являвся. Його контракт з Шахтарем чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює його у 500 тисяч євро.
До слова, нині Олександр перебуває з олімпійською збірною України у Франції, де бере участь у товариському турнірі в рамках підготовки до історичних для нашої країни Ігор-2024.
Олімпійська збірна України розгромно стартувала на турнірі у Франції – під каток Ротаня і Ко потрапила Індонезія