Захисник Шахтаря Олександр Драмбаєв близький до переїзду в Японію, повідомляє Telegram-канал "Бий-біжи".

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За інформацією джерела, 23-річним гравцем цікавиться одразу декілька клубів J1-ліги.

Нагадаємо, Драмбаєв – вихованець Шахтаря. На правах оренди виступав за Маріуполь і бельгійський Зюлте-Варегем, а сезон 2023/24 провів в Осієку, де після зміни тренера на полі майже не з'являвся. Його контракт з Шахтарем чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює його у 500 тисяч євро.

До слова, нині Олександр перебуває з олімпійською збірною України у Франції, де бере участь у товариському турнірі в рамках підготовки до історичних для нашої країни Ігор-2024.

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