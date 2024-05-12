Колос на офіційному сайті повідомив, що Олександр Поздєєв тепер став головним тренером команди.

Черговий провал Колоса у відеоогляді матчу з Зорею – 0:1

Поздєєв виконував обов'язки наставника у попередніх двох матчах – проти Динамо та Зорі. Обидва завершились поразками ковалівців: 0:5 від Динамо та 0:1 від Зорі.

Додамо, що Колос посідає 12-те місце в УПЛ з 29 очками – лише 3 пункти відділяють ковалівців від зони перехідних матчів за право залишитись в еліті.

Зоря втримала перемогу над Колосом, перервавши безвиграшну серію й піднявшись у топ-8 УПЛ