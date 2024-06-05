Збірна Бельгії у рамках підготовки до Євро-2024 перемогла Чорногорію (2:0). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Бельгія – найскладніший суперник збірної України на Євро-2024. Проти команди Доменіко Тедеско нам доведеться зіграти аж у третьому турі, але поглянути "дияволів" вперше за два місяці було цікаво. У гості до них на спаринг завітала Чорногорія.

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Тренерський штаб господарів не став випускати повністю основний склад. У запасі залишились такі виконавці, як Доку, Вітсель, Троссар чи Лукаку чи Тілеманса – взагалі, із суперзірок у старті можна згадати тільки Опенда та Де Брюйне. Це не завадило виграти перший тайм із рахунком 15:0 за ударами (8:0 у площину) при 72% володіння м'ячем.

Моментів вистачало. Опенда та Карраско виходив віч-на-віч, було декілька пострілів з близької дистанції, однак голкіпер Шаркіч тримав балканців у грі героїчними сейвами. Відкрити рахунок бельгійці змогли аж на 44-й хвилині зусиллями Де Брюйне, що справедливо – ледь не в кожній ударній комбінації брав участь Кевін.

Гості помилилися під пресингом, причому результативну обрізку виконав героїчний Шаркіч (на нього тиснув Опенда). КДБ метрів з 35-ти запустив м'яч у порожні ворота, відзначившись у 100-му матчі за збірну Бельгії. Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати.

У другому таймі провели купу замін, що вдарило по змісту гри. Бельгія ніби й продовжувала тримати м'яч майже 70%, однак моментів взагалі не створювала. Чорногорія ж небезпечно контратакувала, завдавши вдвічі більше ударів, але теж без гостроти. На полі було нудно.

Тим не менш, у компенсований час свіжий Доку заробив пенальті, який реалізував Троссар. 2:0! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

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