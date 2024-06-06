Вчора увечері новачок УПЛ попрощався з Владиславом Лупашком, який повернув Інгулець в еліту, вигравши Першу лігу. Президент клубу Олександр Поворознюк пояснив це тим, що тренер отримав пропозиції від більш амбітних команд.

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Сьогодні в Петровому з'явився новий головний тренер. Желько Любеновіч підписав контракт на три сезони, повідомляє прес-служба Інгульця. Раніше цей фахівець працював у Минаї, який за підсумками сезону вилетів з УПЛ.

Зауважимо, Любеновіч самостійно тренував лише закарпатців. До цього працював у штабі луганської Зорі та кількох сербських клубів.

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