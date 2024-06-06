Півзахисник Динамо Олександр Піхальонок розповів про свої очікування від виступів за київський клуб.

"Оскільки я знайомий із багатьма динамівцями, то, думаю, багато часу на адаптацію не знадобиться. Виступав із хлопцями у збірній, проти них грав у чемпіонаті, разом із Дубінчаком захищали кольори СК Дніпро-1, тож, сподіваюся, адаптуюся швидко в колективі.

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Також дуже хочеться зіграти разом із "біло-синіми" в Лізі чемпіонів. Хоча розумію, що буде надзвичайно важко, оскільки доведеться стартувати з другого кваліфікаційного раунду", – цитує Піхальонка прес-служба столичного клубу.

Варто зауважити, що новачок Динамо – це вихованець Шахтаря, але там майже не грав за першу команду. Піхальонок виріс у сильного гравця в складі СК Дніпро-1, за який провів 102 матчі (20 голів та 31 асист).

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