У матчі 28-го туру УПЛ Олександрія на своєму полі мінімально здолала СК Дніпро-1 (1:0). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Недільну програму 28-го туру відкривала дуель між Олександрією та СК Дніпро-1. Підопічні Максимова втратили будь-які шанси на бронзу і тепер б'ються з Рухом та Поліссям за топ-4 і можливість грати у єврокубках.

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Своєю чергою 7-матчева безвиграшна серія Ротаня і Ко привела команду до ризику позбутися місця в еліті. Тож обом колективам було за що боротися.

Команди розпочали обережно, без особливих варіантів біля воріт один одного. Олександрія виглядала активніше, та до ударів по воротах не доходило. Перший плюс-мінус небезпечний момент виник лише на 14-й хвилині – господарі намагалась загострити з кутового, але безперспективно.

Підопічні Ротаня, який, до слова, відбував дискваліфікацію на трибунах за перебір жовтих карток, потроху притисли суперника до його воріт і, зрештою, забили. Змусивши Бабенка помилитись і випустити сферу на кутовий, олександрійці довго завершували розіграш стандарту – як наслідок, Безерра зумів заштовхати м'яч у сітку. Арбітри VAR дуже довго переглядали епізод, підозрюючи Шостака, який намагався добити сферу, що вже, здавалось, перетнула лінію, у положенні поза грою, але зрештою зафіксували взяття воріт.

На 31-й хвилині Бабенко ледь не зрівняв, закидаючи Шевченкові за комірець – кіпер Олександрії у стрибку перевів на кутовий. У відповідь Михайленко потужно стріляв з лінії штрафного – над воротами.

За трохи Безерра втік правим флангом, увірвався у воротарський і перекидав через Волинця – сфера влучила у поперечину і вилетіла у поле. Дніпряни у першому таймі виглядали доволі сумно: без фантазії, без енергії, без бажання – схоже "шантажу" Максимова вистачило лише на поєдинок з Кривбасом.

По перерві особливо нічого не змінилось – дніпряни не змогли переламати гру, а банальні простріли від Пасіча легко накривали суперники. Максимов спробував розбурхати підопічних замінами, випустивши Піхальонка і Ківінду, але дивитись на гру претендента на єврокубки було і надалі вкрай важко.

В середині тайму Погорілий потужно пробив з лінії штрафного – впритирку зі стійкою. За 3 хвилини до завершення матчу дніпряни отримали право на небезпечний штрафний, але Піхальонок виконав стандарт дуже невдало.

Перемога принесла Олександрії 30 очок і підняла одразу на дев'яту сходинку турнірної таблиці, СК Дніпро-1 з 48-ма пунктами залишився четвертим.

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