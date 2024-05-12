Нападник Артем Бєсєдін відзначився у воротах Тобола, принісши Ордабаси перемогу в матчі 8-го туру чемпіонату Казахстану.

Чемпіонат Казахстану 2024, 8-й тур

Ордабаси – Тобол – 1:0

Гол: Бєсєдін, 21

У стартовому складі Ордабаси вийшли Ігор Пластун та Артем Бєсєдін, а от Євген Макаренко залишився в запасі. Єдиний гол у матчі забив саме Бєсєдін – нападник класно зорієнтувався після рикошету від захисника та розстріляв фактично порожні ворота.

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В другому таймі і Бєсєдін, і Пластун отримали по жовтій картці протягом двох хвилин. Проте Ордабаси змогли втримати переможний рахунок. Відзначимо, що Артем забив вперше з 22 жовтня наприкінці минулого сезону чемпіонату Казахстану.

Таким чином, Ордабаси піднялись на 5-те місце в першості, набравши 12 очок. Відставання від першого Актобе лише 2 пункти.

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