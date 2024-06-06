Збірна Уругваю впевнено обіграла Мексику в товариському матчі. Рахунок та огляд поєдинку Уругвай – Мексика в цій новині на "Футбол 24".

Товариський матч

Уругвай – Мексика – 4:0

Голи: Нуньєс, 7, 44, 49, Пеллістрі, 26

Уругвай завершив ігрову підготовку до Копа Амеріка на мажорній ноті, розгромивши Мексику, яка перед турніром проведе ще один спаринг – проти Бразилії.

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Звітний матч став бенефісом Дарвіна Нуньєса, який оформив хет-трик. Ще один гол забив вінгер Манчестер Юнайтед Факундо Пеллістрі. До слова, Дарвін вперше забив три голи в одному матчі за національну команду. Цікаво, що за всю весну в АПЛ він забив лише два голи.

Прихід Марсело Б'єлси на тренерську лаву збірної Уругваю дуже допоміг Нуньєсу. Під керівництвом цього наставника форвард Ліверпуля провів сім матчів, у яких забив 8 голів та віддав три результативні передачі.