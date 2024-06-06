"Звичайно, всі були щасливими після гри. А до матчу було певне розчарування через хворобу. Пройшовши такий шлях... хочеться зіграти у фіналі. Це останній та найважливіший матч. Я розумію свій внесок. Мені було важливо бути на матчі, бо пропустити гру та нагородження – це був би такий удар.

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Все закінчилось добре. Хвороба перед матчем? Зробили тест на вірус, він показав. Сказали, що це заразне, тож я не міг працювати з командою. Через те, що це передається, мене відсторонили. Але перед вильотом на фінал повторний тест уже нічого не показав.

Звичайно, відчуття були не дуже приємні (через вибір тренера, – прим.), бо чим більше думаєш – тим більше заганяєшся. Мене врятувала сім'я – дитина, дружина та інші питання. Плюс декілька днів був у ліжку з температурою.

Перший та другий трофей ЛЧ? Коли більший твій внесок, то це більше цінується. Хочеться на полі вигравати, а не у джинсах. Емоцій було багато", – сказав Лунін у коментарі прес-службі УАФ.

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